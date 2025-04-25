Корпус створили в межах армійської реформи

У Збройних силах України утворили 8-й корпус Десантно-штурмових військ. Новий орган військового управління, який створили в межах армійської реформи, допоможе ефективніше управляти підпорядкованими бригадами, повідомили у пресслужбі корпусу у п’ятницю, 25 квітня.

До складу 8-го корпусу ДШВ увійшли шість бойових бригад, які воювали під час АТО/ООС, а також сформовані вже під час повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про:

46 окрему аеромобільну бригаду ДШВ

71 окрему єгерську бригаду ДШВ

80 окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду ДШВ

82 окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду

95 окрему десантно-штурмову Поліську бригаду ДШВ

148 окрему артилерійську Житомирську бригаду ДШВ

До складу корпусу також увійшли підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

«Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом», – повідомили у пресслужбі 8-го корпусу ДШВ.

Командиром корпусу став полковник та Герой України Дмитро Волошин, який брав участь у боях на півночі Харківської області та на Курщині у 2024 році. З того ж року Волошин командував підрозділами 82-ї бригади ДШВ, які зупинили російський наступ на Вовчанськ.

Дмитро Волошин

Корпус створили для ефективного управління підпорядкованими бригадами, їхнього комплектування та оперативного забезпечення.

Нагадаємо, 15 квітня Нацгвардія утворила два нових корпуси на основі 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» та 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія». Корпуси очолили командири «Азову» та «Хартії» Денис Прокопенко та Ігор Оболєнський.