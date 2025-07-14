У 2026 році Німеччина посилить правила отримання виплат Bürgergeld, якими користуються й українці

Німецький уряд планує запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги для безробітних, зокрема й біженців з України. Про це 13 липня повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу ARD, передає DW.

В інтерв’ю канцлер виступив за скорочення виплат соціальної допомоги за програмою Bürgergeld. Програма передбачає виплати для тих, хто шукає роботу в Німеччині, а також тих, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Фрідріх Мерц наголосив, що громадяни, які потребуватимуть підтримки, продовжать її отримувати. Водночас уряд Німеччини хоче запровадити суворіші правила для тих, хто претендує на виплати Bürgergeld.

За словами канцлера, у 2026 році Німеччина може заощадити від одного до двох мільярдів євро, якщо уряд виплачуватиме замість соціальної допомоги базовий дохід.

«Люди, які можуть працювати, мають працювати», – наголосив Мерц.

Канцлер додав, що система «є неправильною» для тих, хто «може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день і поповнює запаси», і німецький уряд має це змінити.

Зазначимо, у 2024 році виплати Bürgergeld отримали понад 820 тис. громадян Німеччини, які не могли прожити на свій дохід. На їхню підтримку країна виділила 7 млрд євро. Серед тих, хто отримує такі виплати, є й українські біженці.

За даними DW, станом на 2024 рік у Німеччині проживали 1,25 млн українців, 296 тис. з яких були працевлаштовані. Ще приблизно 211 тис. українців у країні мали статус безробітних, а 98 тис. відвідували інтеграційні курси. Згідно зі звітом Федерального статистичного агентства, ще 29 тис. українських громадян відвідували мовні курси, і ще 21 тис. брали участь у програах зайнятості.