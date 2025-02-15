Олексія Чернишова, на фото зліва Володимир Зеленський та Олексій Чернишов, справа - Олаф Шольц та Вольфґанґ Шмідт

фото Олексія Чернишова, на фото зліва Володимир Зеленський та Олексій Чернишов, справа - Олаф Шольц та Вольфґанґ Шмідт

Україна та Німеччина підписали декларацію про наміри відкриття першого Unity Hub у Берліні

У суботу, 15 лютого, міністр національної єдності Олексій Чернишов спільно з керівником відомства канцлера ФРН Вольфґанґом Шмідтом підписали декларацію про створення першого українського Unity Hub у Берліні.

Україна розширює співпрацю з Німеччиною для підтримки своїх громадян.

«На полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності президента України Володимир Зеленський і федерального канцлера підписав із керівником відомства канцлера ФРН Вольфґанґом Шмідтом спільну декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні», – розповів Чернишов.

За словами міністра, це важливий крок у розбудові інституційної підтримки українських громадян за кордоном. Він розповів, що від моменту розробки концепції до підписання документа пройшло всього два місяці. Відтак вже незабаром відбудеться передача приміщення для хабу.

Хаб стане місцем для об’єднання українців, надання консультаційної та інтеграційної підтримки, розвитку культурних і освітніх ініціатив. А тим, хто буде готовий, надаватиметься вся необхідна допомога для повернення додому.

Нагадаємо, у 2025 році Литва виділить майже 32 млн євро на освіту українців, які переїхали у цю країну через війну. Таке рішення прийняли на засіданні уряду.