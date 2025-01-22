МЗС анонсувало запуск системи «е-Консул»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував повноцінне впровадження системи «е-Консул», за допомогою якої українці за кордоном зможуть отримати більше консульських послуг. Про це йдеться у повідомленні міністерства, опублікованому у середу, 22 січня.

За словами Андрія Сибіги, МЗС планує запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

«Це означає, що в "е-Консул" можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби – додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль», – розповів Андрій Сибіга.

Крім того, протягом шести місяців у системі «е-Консул» з’являться цифрові сервіси, за допомогою яких українці отримуватимуть найбільш необхідні послуги. Міністр запевнив, що сервіс буде таким самим простим та доступним, як портал «Дія». Також Андрій Сибіга повідомив, що у лютому у кількох країнах запровадять кур’єрську доставку закордонних паспортів «Новою Поштою». Вартість послуги обіцяють зробити доступною.

«Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі “Дія”, один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою», – зазначив міністр.

У другій половині 2025 року міністр анонсував запровадження комплексної послуги з реєстрації народження дитини за кордоном. Вони включатимуть державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Також навесні 2025 року МЗС планує розпочати видачу за кордоном посвідчень водія.

Нагадаємо, 22 серпня 2024 року кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул», яка забезпечить доступність сервісів МЗС для українців, які перебувають за кордоном.