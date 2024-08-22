В МЗС очікують, що українці зможуть користуватися системою вже цього року

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул», яка забезпечить доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ у четвер, 22 серпня.

«Рішення уряду – результат роботи МЗС із цифровізації консульських послуг. Система «е-Консул» зробить сервіси доступнішими і швидшими: деякі дії перейдуть в онлайн, інші спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів з реєстрів. Це покращить якість послуг для громадян за кордоном», – зазначив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Станом на серпень 2024 року МЗС вже тестує оновлену електронну чергу, кабінети заявника та консула, а також автоматизовані сервіси у сфері нотаріату та оформлення довідок. Зазначається, що нова платформа дозволить скоротити час надання послуг від 30 до 80 відсотків залежно від їх типу.

Очікується, що українці зможуть користуватися системою вже цього року.

Як пояснили в МЗС, потреба в модернізації системи «е-Консул» та спрощенні доступу до консульських послуг стала актуальнішою через повномасштабну війну. За кордоном нині перебуває близько 7,5 млн громадян України, більшість із яких виїхали через бойові дії. Їм потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо.

«І хоча МЗС залучило максимум з наявних ресурсів, вчинивши за 2022-2023 роки понад 2 млн консульських дій силами фактично 300 консулів, попит на отримання консульських послуг залишається вкрай високим та об’єктивно перевищує можливості консульських служб більшості країн світу», – написали у відомстві.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою у військовозобов'язаних українців, які проживають за кордоном, дипломатичні органи будуть перевіряти дійсність військово-облікових документів під час оформлення паспорта та закордонного паспорта.