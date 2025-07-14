У Харкові за підозрою у вбивстві затримали 17-річного хлопця

У Харкові правоохоронці затримали 17-річного хлопця за вбивство свого однолітка. За даними слідчих, підозрюваний розчленував тіло вбитого, щоб приховати злочин. Про це у понеділок, 14 липня, повідомили Нацполіція та прокуратура Харківської області.

За даними слідчих, у суботу, 12 липня, пізно ввечері між двома 17-річними хлопцями стався конфлікт, причиною якого стали ревнощі та тривалі особисті образи.

«Фігурант дістав ніж і завдав опоненту численні удари ножем по тілу, від чого хлопець помер на місці. Нападник залишив тіло в лісосмузі та пішов з місця події», – йдеться у повідомлення прокуратури.

Хлопець одразу розповів про подію своїй дівчині, разом вони повернулися до місця вбивства. Слідчі встановили, що вже у її присутності зловмисник розчленував тіло потерпілого.

«За допомогою пилки та лопати він відділив голову, руки та ноги від тулуба. Відчленовані частини запакував у сміттєві пакети та закопав у тій же лісосмузі, а тулуб скинув у покинутий каналізаційний колодязь. Після цього підозрюваний спалив свій одяг, який був на ньому під час вчинення злочину», – повідомили правоохоронці.

За словами дівчини, зловмисник розповів їй, що він та жертва мали тривалий конфлікт. Зокрема, хлопець скаржився, що вбитий нібито знущався з нього, принижував і ображав. Хлопець також розповів, що давно планував вбити однолітка.

«Дівчина перебувала у шоковому стані та не могла одразу повідомити про подію. Лише після розмови зі слідчими вона розповіла про обставини вбивства та допомогла встановити місцеперебування тіла», – розповіли слідчі.

Правоохоронці затримали 17-річного хлопця та розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.