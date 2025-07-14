Личаківський районний суд оштрафував старшого співробітника хімічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, кандидата хімічних наук Юрія Горака за нетверезе водіння та їзду у комендантську годину. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу та на рік вилучив водійські права. На відповідну постанову суду звернув увагу сайт Lviv.media.

Як вказано в матеріалах справи, 11 червня близько другої ночі на вул. Кукурудзяній, 1 патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Touran, за кермом якого був Юрій Горак. Огляд на стан алкогольного сп’яніння виявив у крові водія 2,06 проміле алкоголю.

У суді Юрій Горак свою провину визнав і пояснив, що вчинив таке правопорушення вперше, тому просив не вилучати в нього водійське посвідчення.

Враховуючи обставини справи, суддя Роман Грицко визнав Юрія Горака винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП та призначив 17 тис. грн штрафу. Крім цього, суд на рік вилучив у нього водійське посвідчення. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

У постанові суду вказано, що Юрій Горак працює на посаді старшого наукового співробітника кафедри органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка. На сайті університету зазначається, що Юрій Горак є кандидатом хімічних наук.