Хворі діти їли різноманітну їжу, як усамі приготували, і пили воду з гірського джерела

У дітей, що поверталися із Закарпаття до Вінниці, і 9 липня потрапили в інфекційне відділення Стрийської міської об’єднаної лікарні, діагностували сальмонельоз. У чотирьох дітей під час лабораторних досліджень висіяли сальмонелу.

«Діти, що перебували у нашій лікарні, у неділю, 13 липня, поїхали у Вінницю, де проходитимуть подальше лікування. Ми діагностували у них сальмонельоз», – повідомив ZAXID.NET завідувач інфекційного відділення Стрийської міської об’єднаної лікарні Андрій Баб’як.

Де саме була сальмонела, наразі невідомо. Діти напередодні не харчувалися у закладах громадського харчування, їли різноманітну їжу, яку в основному приготували самі. І пили воду із гірського джерела. Є підозра, що саме вода стала причиною захворювання дітей, але точну причину мають встановити медики Закарпаття.

Нагадаємо, 9 липня в інфекційне відділення Стрийської міської об’єднаної лікарні з попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція госпіталізували 10 дітей. Одна дитина, 2009 року народження, у важкому стані. Стан ще дев’ятьох дітей – середньої важкості. Діти скаржилися на нудоту, блювоту, біль у животі. У деяких була висока температура. Загалом в автобусі їхало 42 дитини та 2 дорослих. 32 дітей після огляду лікарів поїхали до Вінниці, а 10 залишилися в лікарні Стрия.

У Центрі громадського здоров’я нагадують: сальмонельоз має літньо-осінню сезонність, що пов’язано з активацією в цей період механізму передавання бактерій. Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання, діарея. У разі появи цих симптомів захворювання негайно зверніться по медичну допомогу і не займайтеся самолікуванням.