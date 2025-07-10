Чим отруїлися діти, наразі невідомо

У середу, 9 липня, в інфекційне відділення Стрийської міської об’єднаної лікарні з попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція госпіталізували 10 дітей, які їхати із Закарпатської області до Вінниці. Одна дитина, 2009 року народження, у важкому стані. Стан ще дев’ятьох дітей – середньої важкості, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Діти їхали автобусом з села Косино Закарпатської області до Вінниці. Загалом в автобусі перебувало 42 дитини та 2 дорослих.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач інфекційного відділення Стрийської міської об’єднаної лікарні Андрій Баб’як, діти, яких госпіталізували до лікарні, скаржилися на нудоту, блювоту, біль у животі. У деяких була висока температура.

«16-річна дівчина була у важкому стані, але нині її стан вже середньої важкості. Ми оглянули всіх дітей, 32 дітей вчора ввечері поїхали до Вінниці, де за ними ще деякий час будуть спостерігати вінницькі лікарі. 10 дітей наразі залишаються у нас в лікарні. Чим отруїлися діти, наразі невідомо. Результати досліджень будуть завтра», – каже Андрій Баб’як.

Як стало відомо ZAXID.NET, діти напередодні не харчувалися у закладах громадського харчування, їли різноманітну їжу, яку в основному приготували самі. І пили воду із гірського джерела. Остаточна причина отруєння дітей буде відома після отримання результатів обстежень.