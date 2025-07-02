За жодних обставин не залишайте дитину в салоні авто саму навіть на хвилину

У липні синоптики прогнозують нам спекотні дні, коли стовпчик термометра підніматиметься до 30 градусів і вище. За такої температури надворі дихати важко, не кажучи вже про салон автомобіля. Тож лікарка-педіатриня Андріана Мальська нагадує батькам: за жодних обставин не можна залишати в машині дитину навіть на хвилину, бо це може мати фатальні наслідки.

«У спекотні дні температура в закритому автомобілі, навіть оснащеному кондиціонером, може піднятися до небезпечного рівня всього за кілька хвилин. Тому навіть короткий час перебування дитини в гарячій автівці може призвести до трагічних наслідків», – каже Андріана Мальська.

Безпечність батьків може мати фатальні наслідки

На жаль, випадки дитячої смертності від теплового удару в гарячому автомобілі фіксуються щороку. 25% дитячих смертей стається через те, що батьки недооцінили ризики, або дехто помилково вважав, що залишити дитину в салоні авто на кілька хвилин, не становить загрози.

Температура в зачиненій машині може підвищитися аж +77°C буквально за 10 хвилин. І навіть тоді, коли надворі всього 18-20 градусів. Привідчинене на кілька сантиметрів вікно не впливає на температуру всередині машини. Не є надійним захистом і те, що машину припаркували в тіні.

«Діти до чотирьох років у найбільшій зоні ризику – їхнє тіло перегрівається в 3–5 разів швидше, ніж у дорослих, це пов’язано із нижчою площею поверхні тіла», – каже Андріана Мальська.

За словами лікарки, 14% батьків, за даними одного опитування, зізналися, що залишали дитину саму в автомобілі на кілька хвилин. Скажімо, мати поїхала в магазин за продуктами, а дитина дорогою в автокріслі заснула. Жінка подумала, що нічого страшного не станеться, якщо вона сама швидко збігає у магазин. Та жодної гарантії безпеки у таких випадках нема, наголошує лікарка. Навіть нетривале перебування дитини в авто – великий ризик. Дитина може отримати тепловий удар, який без негайної допомоги є смертельно небезпечним.

Симптоми теплового у дару і перша допомога

Симптомами теплового удару є:

температура тіла вище 40⁰C,

прискорене, поверхневе дихання, повна або часткова втрата свідомості,

знижена розумова здатність, марення, судоми.

При таких симптомах слід негайно звернутися до лікарів. Першою допомогою при тепловому ударі може бути переміщення дитини в тінь, забезпечення припливу свіжого повітря, прохолодне пиття маленькими ковтками, прохолодні компреси на чоло і потилицю.

Як діти опиняються в закритому автомобілі самі?

Іноді батьки просто забувають, що дитина є в салоні авто, або її залишили всього «на хвилину». Буває, що діти залазять в машину самі і не можуть з неї вибратися.

«Як можна забути, що дитина в салоні? А дуже просто: стрес, недосипання, у голові купа невирішених справ, мозок працює в «режим автопілота», а дитина тихо спить в автокріслі і не нагадує про себе. Повірте, навіть найдбайливіші батьки можуть забути, що дитина залишилася в машині», – каже лікарка.

Як узбезпечити дитину в таких випадках?

Три прості правила допоможуть уникнути трагедії.

Ніколи не залишайте дитину в авто, навіть «на хвилинку». Не залишайте авто відчиненим, щоб діти самі не залізли в машину погратися. Залишайте собі нагадування про те, що дитина в машині. Кладіть телефон, сумку або ключі на заднє сидіння біля дитини. Залишайте підгузки і сумку дитини на передньому сидінні, як візуальне нагадування. Побачили дитину в авто без дорослих – дзвоніть 103. Ваш дзвінок може врятувати життя.

У спекотні дні педіатриня також радить батькам уникати активностей у найгарячіший час, стежити за тим, аби дитина пила достатньо води, пити треба давати постійно і потрохи, щоб не допустити зневоднення. Одяг має бути легкий, дихаючий, з натуральних тканин.