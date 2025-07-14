Для заводу Коломийська міськрада виділила 2 га землі, вартістю понад 4 млн грн

Господарський суд Івано-Франківської області відкрив справу за позовом Коломийської прокуратури, яка вимагає у ТОВ «Літікс Імпекс» повернути громаді 2 га землі, виділених для будівництва сміттєпереробного заводу.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 14 липня, у 2012 році Коломийська міськрада уклала з компанією договір оренди земельної ділянки площею 2 га, розташованої в районі об’їзної дороги Мамалига – Нижанковичі. Ділянку, вартість якої становить понад 4 млн грн, передали в оренду строком на 49 років для будівництва сміттєпереробного заводу.

«Однак орендар упродовж тривалого часу не використовує земельну ділянку за цільовим призначенням. Крім того систематично не сплачує орендну плату, що також суперечить договірним зобов’язанням», – зазначили правоохоронці.

У матеріалах справи йдеться про франківську компанію «Літікс Імпекс», яка заборгувала 306 тис. грн за оренду землі у Коломиї. Прокуратура наполягає на розірванні договору оренди та повернення земельної ділянки у власність громади.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, товариство з обмеженою відповідальністю «Літікс Імпекс» зареєстроване в Івано-Франківську у 2011 році. Власниками компанії є бізнесмени з Азербайджану Ельхан Агаєв та Алігу Ейнуллаєв. Фірма має статус боржника з лютого 2025 року.