Власник ТОВ «АРВП «Техніка» Василь Римарук та міський голова Коломиї Богдан Станіславський

Прокуратура підозрює посадовців КП «Полігон Екологія» Коломийської міської ради у зловживаннях під час закупівлі навантажувача «Карпатець». Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Йдеться про тендер, проведений комунальним підприємством у жовтні 2023 року. Єдиним учасником та переможцем торгів стало ТОВ «АРВП «Техніка», яке за 2,496 млн грн поставило місту навантажувач «Карпатець». Правоохоронці вважають, що трактор купили за завищеною ціною.

«Екскерівник КП та фахівець з публічних закупівель, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, провели необґрунтовану закупівлю техніки за рахунок бюджетних грошей. Підозрювані порушили принципи здійснення публічних закупівель та придбали за завищеною вартістю навантажувач "Карпатець", завдавши збитків на понад 763 тис. грн», – зазначили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 5 червня.

Нагадаємо, у вересні 2021 року міський голова Коломиї Богдан Станіславський заявив, що міська рада напрацьовує варіанти закупівлі для комунальних підприємств двох «Карпатців», щоб в такий спосіб дати поштовх розвитку виробництва цих тракторів та, одночасно, зробити рекламу. Після поставки місту першого навантажувача у жовтні 2023 року Станіславський назвав покупку «вдалою», зазначивши, що тепер комунальники зможуть ще краще дбати про чистоту громади, а закупівля підтримає розвиток місцевого бізнесу.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «АРВП «Техніка» зареєстроване у 2001 році і належить місцевому бізнесмену Василю Римаруку.