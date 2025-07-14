Серед іншого з аукціону продадуть сукні Вайолет Кроулі у світло-рожевому та темно-сірому кольорах

Аукціонний дім Bonhams проведе онлайн-аукціон і виставку костюмів й реквізиту з серіалу «Абатство Даунтон», а також двох фільмів франшизи. Про це пише ARTnews.

Продаж костюмів і реквізиту присвятили прем’єрі третьої й останньої стрічки «Абатство Даунтон: Великий фінал», що вийде у вересні. Аукціон відбудеться на сайті Bonhams з 18 серпня до 16 вересня. Паралельно в лондонському просторі Bonhams на Нью-Бонд-стріт відкриють безкоштовну виставку.

Серед лотів – весільна сукня, яку носила Мішель Докері в ролі леді Мері Кроулі, сукні Вайолет Кроулі у світло-рожевому та темно-сірому кольорах і шаровари леді Сібіл (Джесіка Браун-Фіндлі). Орієнтовна вартість речей – від 800 фунтів до 7 тисяч фунтів. Також з аукціону продадуть дзвоники для прислуги, хлопавку зі зйомок фільму та підписаний сценарій першого епізоду.

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Частину грошей від продажів Carnival Films перерахує британській організації Together for Short Lives, яка допомагає сім’ям із тяжкохворими дітьми.

Що відомо «Абатство Даунтон»

Історія проєкту почалася з британського історичного драматичного серіалу режисера Джуліана Феллоуза, що виходив із 2010 до 2015 року. Після його завершення у 2019 і 2022 роках вийшли два повнометражні фільми. Сага розповідає про вигадане Абатство Даунтон, що розташоване в Йоркширі. В абатстві живе родина аристократів Кроулі та їхня прислуга. У серіалі знайшли віддзеркалення відомі історичні події початку ХХ століття, як-от катастрофа Титаніка, початок Першої світової війни, епідемія іспанки, ірландська визвольна війна тощо.