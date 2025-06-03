Фільм вийде у прокат 12 вересня 2025 року

Студія Universal Pictures показала перший трейлер останньої частини британської історичної драми «Абатство Даунтон: Величний фінал» (Downton Abbey: The Grand Finale). Третій фільм франшизи стане заключним і вийде у світовий прокат 12 вересня 2025 року.

В останній частині багато акторів оригінального складу повернуться до своїх ролей. Пол Джаматті та Домінік Вест як і в телесеріалі виконають ролі Гарольда Левінсона і Гая Декстера. Також до акторського складу приєдналися Джоелі Річардсон, Алессандро Нівола, Саймон Рассел Біл і Арті Фрушан.

Останній фільм стане продовженням попереднього «Абатство Даунтон: Нова ера». У центрі сюжету – життя британських аристократів у 1930-х роках. Судячи з трейлеру, сімʼї Кроулі доведеться попрощатися зі знаменитим замком.

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Що відомо про фільм «Абатство Даунтон»

Історія проєкту почалася з британського історичного драматичного серіалу режисера Джуліана Феллоуза, що виходив із 2010 до 2015 року. Після його завершення у 2019 і 2022 роках вийшли два повнометражні фільми. Сага розповідає про вигадане Абатство Даунтон, що розташоване в Йоркширі. В абатстві живе родина аристократів Кроулі та їхня прислуга. У серіалі знайшли віддзеркалення відомі історичні події початку ХХ століття, як-от катастрофа Титаніка, початок Першої світової війни, епідемія іспанки, ірландська визвольна війна тощо.