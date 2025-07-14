Перше місце в рейтингу посів римейк фільму 2002 року «Ліло і Стіч»

Forbes Ukraine проаналізував дві найбільші мережі українських кінотеатрів Multiplex і «Планета кіно» та підбив підсумки першого півріччя 2025 року прокату. Журналісти склали рейтинг найуспішнішого кіно українського прокату.

Рейтинг найкасовіших стрічок очолила «Ліло і Стіч» – римейк фільму 2002 року зібрав в українському прокаті майже 76 млн грн. Друге місце у топі посів блокбастер Minecraft за мотивами однойменної гри. На початку квітня «Minecraft: Фільм» встановив рекорд – найбільші касові збори за перший вікенд під час великої війни. За результатами 10 тижнів прокату стрічка зібрала 66 млн грн.

Третю та четверту позиції зайняли «Пригоди Паддінгтона в Перу» та «Як приборкати дракона». Стрічки заробили 39 млн грн і 38 млн грн відповідно.

П’яте місце отримав фільм «Хороша погана дівчинка», який зібрав у прокаті 36 млн грн. Фільм «Муфаса: Король Лев» зібрав у національному прокаті 28 млн грн, посівши шосте місце в загальному рейтингу.

Сьому та восьму позицію зайняли нові частини популярних франшиз: шпигунський бойовик «Місія неможлива: Фінальна розплата» від Paramount і «Капітан Америка: Чудесний новий світ» із кіновсесвіту Marvel. В українському прокаті вони заробили 27 млн грн і 24 млн грн відповідно.