Зйомки стартували з розбиття піньяти у вигляді Діда Мороза

У Києві розпочали зйомки комедії «Потяг до Різдва» виробництва Film.Ua та Прототип Продакшн. Це продовження найкасовішого (на цей момент) фільму 2025 року «Потяг у 31 грудня» (бокс-офіс фільму склав 52 млн грн). Новий фільм вийде у прокат 1 грудня.

У новій картині глядачі побачать героїв фільму «Потяг у 31 грудня»: провідника Миколу Івановича, його доньку та начальницю поїзда Ольгу та колоритних працівників вагону-ресторану Павлівну і Петровича.

За сюжетом напередодні Різдва в один потяг сідають абсолютно різні пасажири зі своїми проблемами та мріями, і тепер їм усім доведеться організовувати Святу вечерю просто у вагоні-ресторані. Пасажири об’єднуються в одну велику родину і тоді почнуть ставатися дива.

«Оскільки перша частина нашого фільму знайшла неймовірно теплий відгук у глядачів, ми з радістю почали працювати над продовженням. Нам хотілося дати змогу всім, кому сподобалася ця історія, знову зануритися у світ наших героїв ‒ звичайних українців, з якими трапляються дивовижні події під час подорожі потягом у великі свята. Цього разу ми обрали Різдво. Адже сьогодні вся Україна святкує його у грудні ‒ разом із цивілізованим світом, повертаючись до глибинних українських традицій. Ми хотіли нагадати, що Різдво ‒ це тепле родинне свято. Це історія про єдність, родину, силу традицій і відчуття дому. І ми дуже хочемо, щоб кожен глядач впізнав у ній себе», ‒ розповіла продюсерка Зоя Сошенко.

Зйомки стартували з розбиття піньяти у вигляді Діда Мороза. Так знімальна група вирішила попрощатися з радянськими традиціями. У ритуалі взяла участь знімальна команда фільму — продюсери Зоя Сошенко та Юрій Горбунов і режисер фільму Валентин Шпаков. Долучилися й актори та акторки, які з’являться у фільмі. Це Антоніна Хижняк («Перші дні»), Валентин Томусяк («Черговий лікар»), Назар Задніпровський («Скажене весілля»).

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Крім них у фільмі глядачі побачать Дмитра Сову («Черкаси»), Олену Хохлаткіну («Памфір»), Христину Федорак («Гуцулка Ксеня»), а до своїх ролей повернуться Станіслав Боклан, Анна Кузіна, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та Анастасія Іванюк. Фільм також об’єднає на екрані чимало зірок у камео.

«Я граю Ігоря Князя, керівника дитячого хору. Мені приємно, що ми знову разом з цією командою. Сценарій дуже хороший і патріотичний. Він доносить до старшого покоління, що треба уже жити на європейський лад, відмовлятися від радянщини і російщини, а молодому поколінню прививає та повертає наші традиції. Заради цього знімається кіно, а не лише заради розваги та сімейного дозвілля», ‒ ділиться актор Назар Задніпровський.

«Потяг до Різдва» вийде у всеукраїнський прокат з 1 грудня 2025 року.