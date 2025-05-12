Головну роль у фільмі зіграла Марина Кошкіна

Вийщов перший тизер антирадянського зомбі-муві «Каховський об’єкт». Епічний екшн вийде у широкий національний прокат з 1 жовтня 2025 року.

Події «Каховського об’єкту» відбуваються після підриву Каховської дамби російською армією. За сюжетом, загін українських військових на чолі з бійчинею з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні водосховища. Там під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів все ще знаходяться у бункері у вигляді зомбі. Тепер, щоб вижити і врятувати країну від загрози з бункеру, українським військовим треба перемогти радянських зомбі та довіритися один одному.

«Каховський об’єкт» знято у піджанрі антирадянського зомбі-муві. Команда проєкту, яка минулого року створила хіт-помсту «Конотопська відьма», наголошує, що фільм у жорсткій формі деромантизує «совок» та прагне остаточно позбутися його в житті українців. Ідеї відокремлення від російських наративів та боротьбі зі злом сучасності присвячена вся лінійка горорів FILM.UA «Кіногероїні темних часів».

Зйомки фільму стартували у березні 2025 року з символічного ритуалу розбиття бюсту Леніна. Усього фільмували півтора місяці у Києві на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів. Для того, щоб занурити в атмосферу таємного бункера, команда «Каховського об’єкта» допрацювала кожну автентичну локацію, заповнивши кадри реквізитом, частина якого походить з радянських часів.

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Особливу увагу творці приділили «живим мерцям». Одночасно у кадрі знімалося до 30 зомбі, для яких створили 100 унікальних образів. Для цього використовували різні техніки: маски, накладки та спеціальний грим.

Cпівтворцями образів головних героїв та героїні (загону військових) став кожен актор. Головна героїня, Мара, втілена Мариною Кошкіною, натхненна українськими жінками-військослужбовицями та є їх збірним образом. Актор-військовий Володимир Ращук зізнається, що фактично грав самого себе. Актори Олександр Яцентюк («Памфір»), Дмитро Павко («Прикордонники», «Потяг у 31 грудня»), Андрій Подлєсний («МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно») та Михайло Дзюба («Королі репу») також обрали собі за моделі реальних військових та пройшли спеціальний вишкіл. Це була одна з обов’язкових умов участі акторів у проєкті.

«Каховський об’єкт» вийде в широкий український прокат 1 жовтня, приурочений до Дня захисників та захисниць. Реліз фільму відбудеться за підтримки Sweet TV.