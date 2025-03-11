Перед початком зйомок група розтрощила бюст Леніна

FILM.UA Group розпочала зйомки повнометражного фільму «Каховський об’єкт». Це наступний проєкт у лінійці горорів про «Кіногероїнь темних часів» після минулорічної «Конотопської відьми», яка зібрала у прокаті 57 млн грн.

«Каховський об’єкт» запланований у жанрі зомбі-муві. Кіно у жорсткій та інколи буквальній формі деромантизує «совок» та прагне остаточно позбутися залишків колишнього тоталітарного режиму в житті українців.

Над фільмом працює та ж команда, що створювала і «Конотопську відьму»: продюсерка Ірина Костюк, виконавча продюсерка Олександра Лозинська та сценарист Ярослав Войцешек.

«”Кіногероїні темних часів” ‒ це українські супергероїні з різними надсилами, що притаманні тільки українським жінкам, які борються з сучасним злом. Конотопська відьма ‒ з рашистськими окупантами, а Мара з “Каховського об’єкту” кидає виклик ще масштабнішому злу ‒ тоталітарному режиму комуністичного минулого, куди наразі хоче втягнути весь світ наш ворог, романтизуючи “ностальгію за совковим минулим” та вбиваючи комуністичні наративи в голови своїм “зомбованим” співвітчизникам. Кожна з героїнь ‒ це прообраз боротьби України за свободу і справедливість. Вони відчайдушні, чесні і з непоборним наміром захистити своє», ‒ розповідає продюсерка проєкту Ірина Костюк.

Події фільму відбуваються під час повномасштабного вторгнення. Після підриву Каховської дамби загін українських військових на чолі з бійчинею з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні водосховища, в якому під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів все ще знаходяться у цьому бункері у вигляді напівживих трупів солдатів. Тепер, щоб вижити, українцям треба перемогти радянських зомбі, власний страх, а також подолати внутрішні суперечки та довіритися один одному.

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Головна героїня Мара ‒ це збірний образ українських жінок-військових. Прототипами стали поетеса, волонтерка та бойова медикиня Ярина Чорногуз, бойова медикиня Оксана Струм, пресофіцерка Нава та санітарка інструкторка Мар’яна «Мара» Нечипоренко. Для того, щоб зіграти Мару, актриса Марина Кошкіна пройшла військову підготовку і вчилася поводитися зі зброєю.

«Я вперше втілюю образ військової і це дуже відповідально. Коли я дивлюся на наших жінок-військових, у мене не виникає іншого слова, крім супергероїня. Вони круті. Моя задача створити таку героїню, щоб вона була крута і надихала наших людей далі підтримувати одне одного там, де вони є, — кожен на своєму місці», — ділиться Марина Кошкіна («Із зав’язаними очима», «Забуті», «Снайпер. Білий ворон»).

Головну чоловічу роль виконав актор-військовий Володимир Ращук («Конотопська відьма», «Чорний ворон»). Також одного з героїв-військових зіграв Олександр Яцентюк («Памфір»), а складні ролі зомбі серед інших на себе взяли Ірина Кудашова («Смак свободи») та Андрій Жила.

Зйомки почалися з промови режисера Олексія Тараненка, відомого за фільмом «Я працюю на цвинтарі». Далі відбувся символічний ритуал, проте замість традиційного розбиття тарілки знімальна група розтрощила бюст Леніна.

Це продовження традиції, закладеної ще під час роботи над «Конотопською відьмою». Тоді зйомки стартували з проштрикування голками ляльок-вуду рашистських солдатів. Фільм вийде в прокат восени 2025 року.