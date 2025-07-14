В трьох корпусах університету вибиті 125 вікон

IT-компанія EPAM Україна виділить 1 млн грн на допомогу Львівській політехніці, яка постраждала внаслідок обстрілів 12 липня. Вибуховою хвилею вибило вікна у навчальних корпусах №1, 4 та 5.

«Львівська політехніка – давній партнер ЕРАМ Україна у підготовці ІТ-спеціалістів і розвитку технологічної освіти. Ми віримо у важливість підтримки освіти навіть у найскладніші часи. Дбаємо про те, щоб тисячі студентів мали простір для навчання та розвитку», – зазначено у повідомленні компанії 14 липня.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Львівської політехніки, зараз університет має найбільшу потребу у заміні пошкоджених вікон, закупівлі знищеної техніки, обладнання, меблів. Загальні збитки ще підраховують. Львівська політехніка звернулася до громадськості з проханням підтримати і допомогти фінансово з відновленням приміщень навчальних корпусів.

Наслідки обстрілів у Львівській політехніці (фото університету)

У пʼятому корпусі якраз навчаються майбутні айтівці – Інститут компʼютерних наук та інформаційних технологій, Інститут компʼютерних технологій, автоматики та метрології, а також Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку. У першому корпусі розміщений Інститут гуманітарних та соціальних наук та Інститут сталого розвитку. У четвертому – Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Інститут економіки і менеджменту та ІГСН.

Нагадаємо, 12 липня під час наймасштабнішої дронової атаки на Львів зруйновані два будинки – на вул. Митрополита Андрея, 16 і на вул. Олени Степанівни, 35, пошкоджені два промислові обʼєкти. Уламками та вибуховою хвилею у Львівській політехніці пошкоджені фасади, вибиті 125 вікон та понищена частину навчального обладнання та техніки.

До слова, цього року Львівська політехніка очолила рейтинг найкращих технічних вишів країни.