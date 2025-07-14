Затриманому чоловіку загрожує до 8 років ув'язення

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали у Запоріжжі подружжя, яке вимагало у родин загиблих військових 50% від одноразової державної допомоги, а потім – частину від щомісячних платежів. Про це у понеділок, 14 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, нелегальний бізнес організували колишній військовий, а зараз засновник кількох громадських організацій на Полтавщині та його дружина – керівниця відділу психологічної підтримки у запорізькому ТЦК. Встановлено, що жінка, використовуючи свою посаду, збирала дані про родичів загиблих воїнів, передавала їхні контакти чоловіку у Полтаві, а той телефонував їм й пропонував швидке оформлення держвиплат.

«У разі відмови – погрожував створенням штучних перешкод під час розгляду документів на отримання грошової компенсації. Для цього вихвалявся потерпілим своїми зв’язками у командуванні військових частин, які можуть взагалі “скасувати” виплату допомоги», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли дружина полеглого військового перерахувала на його банківські реквізити половину суми одноразової компенсації. Під час обшуків у нього виявили ще 19 пакетів з документами інших родин, які втратили близьких на війні, а також їхні контакти потерпілих та готівку в різних валютах на суму майже 50 тис. доларів.

Також встановлено, що подружжя вимагало гроші у дружини військовослужбовця 66-ї окремої механізованої бригади, який загинув на Покровському напрямку.

Наразі чоловіку оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна.

Слідчі працюють над притягненням до відповідальності спільниці затриманого та інших причетних до злочинної схеми.