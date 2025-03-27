Зловмисники погрожували потерпілим закатувати і познущастися з їх родичів

У Чернівцях працівники Служби безпеки разом затримали банду, члени якої вибивали гроші із мобілізованих і важкохворих. Як повідомила СБУ у четвер, 27 березня, вдалось затримати п’ятьох рекетирів, двоє з них –громадяни Росії.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що злочинці знайомилися з військовими, розпочинали конфлікт, а потім починали під вигаданими приводами вимагати гроші із потерпілих. Працівники СБУ задокументували, як зловмисники вимагали 40 тис. доларів з військовослужбовця Національної гвардії та його онкохворого товариша.

«Рекетири спочатку створили штучну конфліктну ситуацію з потерпілими, а потім били їх молотками по голові прямо посеред вулиці. Після цього онкохворий потрапив до реанімації», – зазначили в СБУ.

Злочинна група вимагали від потерпілих 40 тис. доларів і погрожували військовому і його другові убивством, якщо ті не принесуть грошей. Також погрожували вчинити насилля над дружинами та малолітніми дітьми потерпілих.

Під час спецоперації в Чернівцях СБУ затримала лідерів банди і їхніх спільників «на гарячому», коли ті приїхали до потерпілих забрати гроші.

Слідчі встановили, що злочинну банду очолював місцевий рецидивіст. Він вже має судимість за злочини, пов’язані із наркотиками та незаконне зберігання зброї. Йому підпорядковувались ще два кримінальні угруповання, одне з яких очолював громадянин Росії на прізвисько «Рускій». Банда постійно розширювала територію своєї діяльності, щоб охопити всю Буковину, а також Прикарпаття та Хмельниччину.

Наразі слідчі СБУ готують підозру трьом затриманим лідерам банди і двом її активним учасникам за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження). Зловмисникам загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також правоохоронці розшукують й інших членів банди, щоб притягнути і їх до відповідальності.