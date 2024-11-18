Закарпатця затримали у Празі

У Празі затримали рекетира Тараса Стана на прізвисько «Прищавий», оголошеного у міжнародний розшук за вимагання на Закарпатті. Після екстрадиції в Україну та суду йому загрожує до 7 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області, затриманий був лідером банди рекетирів, які вимагали гроші у мешканців регіону, погрожуючи фізичною розправою. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про Тараса Стана на прізвисько «Прищавий». У 2021 році його підозрювали у вимаганні 110 тис. доларів неіснуючого боргу у місцевого підприємця.

Тараса Стана на прізвисько «Прищавий» підозрююють у вимаганні 110 тис. доларів неіснуючого боргу у місцевого підприємця. Фото Віталія Глаголи

«Тоді правоохоронці затримали рекетира та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Однак, напередодні судового засідання зловмисник втік за кордон під виглядом “раптового” погіршення здоров’я і тривалий час переховувався там. За матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук», – зазначили в СБУ.

Тараса Стана затримали у Празі і екстрадують до України. За вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, йому загрожує до 7 років тюрми.