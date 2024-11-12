Затриманим загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали мукачівця та його спільника з села Клячаново, які займалися вимаганням неіснуючих боргів, погрожуючи розправою сім’ї з Мукачева. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 12 листопада, 28-річний мукачівець та 37-річний житель села Клячаново Мукачівського району погрожували мешканцю міста та його родині фізичною розправою, вимагаючи вигаданий борг у розмірі 12 тис. доларів.

«Телефонні дзвінки з вимогами почали надходити родині ще в серпні. Протягом цього часу зловмисники неодноразово призначали потерпілому зустрічі, а під час останньої, окрім словесних погроз, побили чоловіка», – розповіли правоохоронці.

Вимагачів затримали та провели обшуки у їх помешканнях. За вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.