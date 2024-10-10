Раніше судимому прикарпатцю призначили 7 років тюрми, а двом його спільникам – по 2 роки умовного терміну

Мукачівський міськрайонний сід визнав винними Євгенія Севча, Андрія Кобаля та Миколу Михайлюка у вимаганні, вчиненому організованою групою. За шантаж чоловіка компрометуючим відео та погрози зброєю раніше судимому мешканцю Калуша призначили 7 років ув’язнення, а двом його спільникам – по 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 4 жовтня, вночі 14 лютого потерпілий домовився в Telegram про зустріч з одним із обвинувачених. Останній, знаючи про те, що потерпілий – гей, домовився зі своїми товаришами, які в цей час були в квартирі, що разом шантажуватимуть потерпілого. Він таємно записав на відео інтимну розмову під час зустрічі з потерпілим, після чого з іншої кімнати зайшли двоє спільників з замаскованими обличчями і, погрожуючи зброєю, почали вимагати у чоловіка гроші за нерозповсюдження відеозапису. Потерпілий перерахував на їх банківську картку 6 тис. грн.

Під час затримання вимагачів правоохоронці, окрім пістолетів та кастета, вилучили в них екстракт канабісу, який вони вживали у той день. У суді обвинувачені розкаялися у скоєному і зазначили, що відшкодували потерпілому завдану матеріальну шкоду.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Іван Котубей визнав Євгенія Севча, Андрія Кобаля та Миколу Михайлюка винними у вимаганні, вчиненому організованою групою. Раніше судимому мешканцю Калуша призначили 7 років ув’язнення, а двом його спільникам – по 2 роки умовного терміну.