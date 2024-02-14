Підозрюваних у вимаганні помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Вночі 14 лютого у Мукачеві троє озброєних чоловіків змусили 25-річного мешканця села Ракошино перерахувати гроші на їх банківський рахунок. Злочинців затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, подія сталася близько першої години ночі. Група чоловіків, погрожуючи зброєю, змусила мешканця Мукачівщини перерахувати їм гроші.

«25-річний потерпілий зазначив правоохоронцям, що зловмисники погрожували йому зброєю та силою змушували перерахувати визначену суму грошей на банківський рахунок. Під тиском озброєних чоловіків, потерпілий виконав їхні вказівки, після чого зловмисники зникли з місця події. Поліцейські оперативно встановили особи всіх причетних та затримали вимагачів за гарячими слідами», – інформують у поліції.

У затриманих вилучили два пневматичні пістолети та металевий кастет, якими вони погрожували потерпілому. Підозрюваних у вимаганні помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.