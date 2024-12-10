Правоохоронці затримали судимого чоловіка, його знайомого та сусідку пораненого військового

СБУ спільно з Нацполіцією нейтралізували угруповання на Житомирщині, яке вимагало у місцевих мешканців гроші. Серед жертв рекетирів – важкопоранений військовослужбовець ЗСУ та його дружина, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 10 грудня.

За даними Офісу Генпрокурора, зловмисники залякували людей у місті Звягель на Житомирщині. Там місцевий мешканець, який має судимість за розбій, викрадення людей та вимагання, намагався вибити у пораненого військового 3000 доларів, залучивши свого знайомого та сусідку військовослужбовця.

«Підозрювані дізналися, що український захисник отримав грошову компенсацію за тяжке поранення у зоні бойових дій. Наразі військовий вдома проходить реабілітацію і за ним доглядає дружина. Вони розуміли, що у чоловіка травмовані ноги, тому той не зможе чинити опору», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Рекетири погрожували чоловіку та його дружині ножем та фізичною розправою протягом двох тижнів. Дружина військовослужбовця віддала їм 10 тис. грн, побоюючись за їхні життя, а зловмисники після цього встановили 15-денний термін для сплати решти суми. Загалом вони планували заволодіти майже 1,5 млн грн від різних потерпілих.

Правоохоронці затримали зловмисників після отримання грошей та повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання з погрозою насильства за змовою, вчинене повторно в умовах воєнного стану). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою.