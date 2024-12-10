Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг

Служба безпеки та Національна поліція запобігли замаху на очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ. Про це повідомила СБУ у вівторок, 10 грудня.

СБУ та Нацполіція нейтралізували в регіоні злочинну групу, яка за допомогою саморобної вибухівки намагалася вбити волонтерів в їхньому будинку. Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонт в їхньому будинку.

«Для вчинення злочину зловмисники підготували 4 саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами. Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери», – розповідають в СБУ.

Вибуховий пристрій

Правоохоронці затримали злочинців, коли вони готувалися до проникнення у будинок волонтерів.

Організаторам групи повідомили про підозру за умисне вбивство. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомляли, що у Латвії українець вбив власницю житлового комплексу заради нерухомості.

А на початку листопада у Польщі правоохоронці затримали 26-річного та 46-річного українців. Їх підозрюють у вбивстві 35-річного чоловіка, який також родом з України.