На Черкащині рекетири через вигаданий борг намагались вбити сім'ю волонтерів
Волонтерів планували вбити за допомогою саморобної вибухівки
Служба безпеки та Національна поліція запобігли замаху на очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ. Про це повідомила СБУ у вівторок, 10 грудня.
СБУ та Нацполіція нейтралізували в регіоні злочинну групу, яка за допомогою саморобної вибухівки намагалася вбити волонтерів в їхньому будинку. Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонт в їхньому будинку.
«Для вчинення злочину зловмисники підготували 4 саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами. Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери», – розповідають в СБУ.
Вибуховий пристрій
Правоохоронці затримали злочинців, коли вони готувалися до проникнення у будинок волонтерів.
Організаторам групи повідомили про підозру за умисне вбивство. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше повідомляли, що у Латвії українець вбив власницю житлового комплексу заради нерухомості.
А на початку листопада у Польщі правоохоронці затримали 26-річного та 46-річного українців. Їх підозрюють у вбивстві 35-річного чоловіка, який також родом з України.