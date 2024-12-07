У Новому Роздолі на Львівщині поліція затримала місцевого мешканця, який жорстоко вбив свого знайомого. За даними поліції, він вбив 33-річного сусіда, відрізавши його голову від тіла ножем.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, близько опівночі 6 грудня поліцейським повідомили, що в квартирі одного з будинків на вулиці Бандери в Новому Роздолі виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Як встановили правоохоронці, між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого 44-річний власник квартири за допомогою кухонного ножа відділив голову 33-річного чоловіка від тіла, що призвело до його смерті. Поліцейські затримали нападника.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.