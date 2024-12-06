Автомобіль Audi, по якому стріляв затриманий

Поліція Львівщини затримала 37-річного нетверезого чоловіка, який з пістолета обстріляв чужий автомобіль Audi. За даними правоохоронців, водій не постраждав, була пошкоджена лише його машина.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 4 грудня близько 14:00 на автодорозі в одному з сіл Яворівського району чоловік кілька разів вистрелив із пістолета, влучивши в автомобіль Audi, за кермом якого перебував 48-річний мешканець сусіднього села. Водій не постраждав, лише автомобіль отримав технічні пошкодження.

Водій не постраждав, лише автомобіль отримав технічні пошкодження

Поліцейські встановили, що по машині стріляв 37-річний місцевий мешканець, його затримали. На момент скоєння злочину житель Львівщини перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також у нього вилучено предмет, схожий на пістолет ПМ з набоями, який скерували на експертизу.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до семи років позбавлення волі.