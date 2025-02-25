Автомобіль Audi, по якому стріляв засуджений

Яворівський райсуд Львівщини виніс вирок військовому, який стріляв по чужому автомобілю Audi Q7. Його визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю та хуліганстві, але стрільцю вдалось уникнути тюремного ув’язнення, яке замінили іспитовим строком.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, військовий Назар К. 4 грудня 2024 року обстріляв із пістолета Макарова (ПМ) проїжджаючий через селище Івано-Франкове автомобіль Audi Q7. Поліція повідомляла, що водій цього авто не постраждав, лише машина зазнала пошкоджень. За даними поліції, стріляв по Audi 37-річний місцевий мешканець, який на час затримання був п’яним.

Щодо Назара К. порушили кримінальні справи за фактом незаконного поводження зі зброєю та хуліганства. У суді обвинувачений визнав свою провину та сказав, що шкодує про вчинене. Він уклав угоду про визнання винуватості із прокурором.

Цю справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали та позиції сторін. Вона визнала військового винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши 4 роки тюрми, але звільнила від відбування цього покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.