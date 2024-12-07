Чоловік вдарив жінку ножем у живіт, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження

Поліція затримала 48-річного мешканця Львівщини, який під час конфлікту важко поранив дружину ножем. Випадок стався напередодні у Стрийському районі.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 6 грудня близько 20:25 поліція отримала повідомлення про поранення жінки у одному з сіл Стрийського району. Як встановили поліцейські, того вечора між 48-річним чоловіком та його 39-річною дружиною під час розпивання спиртного виник конфлікт. Чоловік вдарив жінку ножем у живіт, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу госпіталізували.

Нападника затримали, а слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.