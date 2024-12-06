Поліцейські затримали 18-річного рівнянина, який під час конфлікту вистрелив у компанію підлітків, влучивши в око своєму однолітку. Хлопця госпіталізували з проникаючим пораненням.

Як повідомила рівненська поліція, випадок трапився ввечері 2 грудня. До поліції звернулись медики, які допомагали хлопцю з вогнепальним проникаючим пораненням ока.

Поліцейські встановили, що того дня близько 19:30 у Рівному на території одного з місцевих парків на майдані Просвіти зустрілися дві компанії підлітків, щоб вирішити спільний конфлікт. Під час сутички 18-річний рівнянин навмання із пневматичного пістолету вистрілив близько 4 разів у компанію навпроти. Одна з куль влучила його однолітку в око. Стрілець викинув пістолет та втік. Один зі знайомих потерпілого викликав медиків, які госпіталізували того до лікарні.

Наступного дня поліція розшукала нападника. 6 грудня, суд обрав 18-річному жителю Рівного запобіжний захід – нічний домашній арешт на два місяці. Слідчі повідомили йому про підозру за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.