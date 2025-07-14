Пацієнту робили діаліз через ниркову недостатність

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні помер пацієнт, якого шпиталізували з лептоспірозом. У нього була гостра ниркова недостатність, йому проводили діаліз, але врятувати чоловіка не вдалося. Цей випадок трапився ще у червні, однак на сторінці медзакладу повідомили про нього лише 14 липня. Водночас віку пацієнта не зазначають.

«У червні до обласної лікарні на діаліз потрапив хлопець з гострою нирковою недостатністю. Його намагалися врятувати упродовж доби, та, на жаль, зусилля лікарів були марними», – повідомили у лікарні.

Медики запідозрили лептоспіроз, і дослідження обласного центру контролю та профілактики хвороб підтвердили це.

«Цього сезону на діалізі ми мали двох пацієнтів з лептоспірозом з важким перебігом, де була приєднана ниркова недостатність. Одного пацієнта вдалося врятувати. Ми маємо апарати штучної нирки і проводимо замісну ниркову терапію», – розповіла лікарка-анестезіологиня відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центру нефрології діалізу та трансплантації Тетяна Карач.

Лептоспіроз – це хвороба з групи особливо небезпечних інфекцій. Ним люди заражаються від тварин, але від людини до людини хвороба не передається. Шлях зараження може бути пов’язаний з харчуванням і контактом, бо лептоспіри можуть заражати людину навіть через здорову непошкоджену шкіру, наприклад, там, де є застояна вода. Найчастіше важкі форми викликає лептоспіра іктерогеморагіка (Leptospira icterohaemorrhagiae). Хвороба має сезонність, найчастіше трапляється в літньо-осінній період.