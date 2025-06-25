Гризуни у господарстві не лише псують продукти, а й несуть загрозу для здоров'я

Уночі, 23 червня, до Львівської обласної інфекційної лікарні «швидка» доставила 68-річного мешканця Львова з підозрою на лептоспіроз. Через зростаючу ниркову і печінкову недостатність чоловіка перевели у реанімаційне відділення лікарні. На Львівщині цього року вже зафіксовано чотири випадки лептоспірозу.

Як повідомила ZAXID.NET лікуюча лікарка Ярина Чикайло, львів’янин їздив до родичів на Прикарпаття, які мешкають у селі, і там допомагав поратися по господарству, зокрема, прибирав у приміщеннях, де тримають свиней, курей. Захворів тиждень тому. У нього підвищилася температура, відчув слабкість, біль у спині, литкових м’язах.

«Пацієнт звернувся до сімейного лікаря, лікувався амбулаторно. Уночі 23 червня лікарі швидкої допомоги привезли його до інфекційної лікарні. Через зростаючу ниркову недостатність пацієнта перевели у реанімаційне відділення», – повідомила Ярина Чикайло.

В.о. завідувача реанімаційного відділення лікарні Володимир Красильников повідомив 25 червня, що стан пацієнта вкрай важкий. У нього погано працюють нирки, печінка, йде ураження всього організму. У пацієнта клінічно – лептоспіроз, а результати лабораторних досліджень будуть наприкінці тижня.

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Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі .

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка-епідеміологиня Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Діана Цепак, цього року на Львівщині зафіксували вже чотири випадки лептоспірозу: один у Дрогобицькому і три – у Золочівському районах. Торік було 30 випадків, два з яких – летальні.