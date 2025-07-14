Володимира Байду затримали на хабарі в робочому кабінеті

Затриманий на хабарі начальник відділу освіти Яворівської міськради Володимир Байда повернувся на роботу. Володимира Байду затримали у січні цього року під час одержання грошей в робочому кабінеті. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати 908 тис. грн застави. Термін відсторонення його від виконання обов’язків завершився на початку липня і не був продовжений через відсутність відповідного клопотання прокуратури до суду.

Як зазначається в судовому реєстрі, на початку червня слідчий суддя Галицького районного суду Львова Олег Юрків задовольнив клопотання прокурора про продовження терміну відсторонення підозрюваного у хабарництві 45-річного Володимира Байди від посади терміном на місяць. Цей термін сплив 2 липня. Оскільки не було клопотання прокурора про продовження відсторонення, Володимир Байда повернувся на роботу. Про це ZAXID.NET підтвердила заступниця міського голови Яворова Катерина Михасяк.

«Він був за клопотанням слідства відсторонений, термін завершився, і він вийшов на роботу», – розповіла Катерина Михасяк 14 липня. Вона уточнила, що Володимир Байда повернувся на роботу наприкінці минулого тижня.

Окрім того, 8 липня Львівський апеляційний суд скасував арешт, накладений на майно Володимира Байди. А саме підозрюваному повернули 346 тис. грн, які були вилучені під час обшуку в його автомобілі Kia Sportage під час затримання.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у прокуратуру Львівщини з приводу повернення на роботу підозрюваного Володимира Байди. У прокуратурі повідомили, що 27 червня у справі завершили досудове розслідування і зараз триває ознайомлення з матеріалами.

«До слідчого судді Галицького районного суду Львова подане клопотання про відсторонення посадовця від займаної посади. Про результати розгляду такого буде інформовано додатково», – прокоментували в прокуратурі.

Нагадаємо, у січні цього року начальника відділу освіти Яворівської міськради, депутата міської ради від «Батьківщини» Володимира Байду затримали на хабарі понад 800 тис. грн. Оперативники зафіксували факти отримання керівником відділу освіти від колеги-депутата зі Старосамбірської міськради, місцевого підприємця Мар’яна Яворського 275 тис. та 546 тис. грн. Йшлося про лобіювання інтересів комерційних структур на тендері.