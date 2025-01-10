Володимира Байду затримали на хабарі в робочому кабінеті

У четвер, 9 січня, поліцейські затримали за підозрою в хабарництві начальника відділу освіти Яворівської міськради на Львівщині Володимира Байду. За хабар у розмірі 800 тис. грн посадовець обіцяв підприємцям забезпечити перемогу у тендері.

За версією правоохоронців, начальник відділу освіти Володимир Байда вимагав відкат від суб’єкта господарювання за надання переваги при визначенні переможця тендеру та укладення договорів. Йшлося про закупівлю канцелярського приладдя.

За даними ZAXID.NET, затримали начальника відділу освіти на гарячому в робочому кабінеті увечері 9 січня. Хабар вилучили правоохоронці. 10 січня суд мав обрати затриманому запобіжний захід.

45-річний Володимир Байда очолює відділ освіти Яворівської міськради з 2020 року, раніше керував відділом освіти Яворівської РДА. На останніх місцевих виборах балотувався до Львівської облради від партії «Батьківщина», але не пройшов.