Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом

У понеділок, 14 липня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

За словами Зеленського, розмова з Трампом була «дуже хороша». Дональд Трамп розповів українському колезі деталі своєї зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Важливо, що в нас такі добрі відносини й країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону. Обговорили з президентом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції. Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі», – розповів Володимир Зеленський.

Також президент України мав розмову з Маком Рютте. Як повідомив Зеленський, Рютте розповів деталі співпраці між Європою та США заради «продовження та зміцнення підтримки України».

«Ми цінуємо готовність надати додаткові "петріоти", і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів. Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив, що планує передати Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot та іншу зброю, яку оплатять європейські країни. Також глава Білого дому анонсував нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться припинити вогонь.

За даними Axios, НАТО закупить у США для України зброю на 10 млрд доларів. Йдеться про ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди.