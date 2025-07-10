Руслан Кандибор отримав підозру в службовій недбалості

Колишній начальник Служби автомобільних доріг Львівщини, екскерівник справ Львівської облради, а нині директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Руслан Кандибор отримав підозру в службовій недбалості зі збитками на 164 млн грн. Йдеться про руйнування тунелю в столичному метро.

Як повідомила у четвер, 10 липня, Київська міська прокуратура, на початку грудня 2023 року у зв’язку із руйнуванням тунелю між станціями «Деміївська» - «Либідська» Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену Києва та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації зупинили рух поїздів на ділянці між станціями «Либідська» - «Теремки». Тоді КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метро.

«В ході досудового розслідування встановлено, що директор департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За версією правоохоронців, неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації, а закриття станцій метрополітену спричинило збитки бюджету столиці в розмірі 164 млн грн.

За матеріалами управління стратегічних розслідувань у Києві директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

48-річний Руслан Кандибор у 2011-2015 роках очолював Франківську райаміністрацію Львова, у 2015-2019 роках працював у Службі автомобільних доріг Львівщини, зокрема, на посаді начальника. У 2021 році менше року займав посаду керівника справ Львівської облради. З 2021 року і дотепер – директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА.