Фото відремонтованого у березні робочого кабінету Ірини Гримак вдалося отримати лише неофіційними каналами

Журналістам львівського антикорупційного сайту «Наші Гроші. Львів» не дозволили сфотографувати відремонтований кабінет голови Львівської обласної ради Ірини Гримак. Вони планували зробити кілька фото в кабінеті Гримак, однак їм відмовили, пославшись на карантинні обмеження.

Як розповіла ZAXID.NET редакторка «Наших Грошей. Львів» Олександра Губицька, вона кілька разів намагалась отримати інформацію щодо оновлення кабінету Ірини Гримак, зокрема щодо купівлі нових меблів.

«Ми надіслали два запити і не отримали інформації по суті, тому вирішили сфотографувати оновлення кабінету і оцінити вартість робіт та нових меблів. Спочатку тиждень прес-служба ЛОР відповідала на наше прохання про знімання та зрештою нам сказали, що Ірина Гримак не погодилась », – каже Олександра Губицька.

Потім Олександра Губицька надіслала офіційний запит в облраду з проханням дозволити провести фотозйомку кабінету Ірина Гримак. Відповідь на запит надав журналістам керуючий справами Львівської облради Руслан Кандибор. Він повідомив, що фотографувати кабінет голови обласної ради не можна через карантинні обмеження.

Журналістам не дозволили сфотографувати кабінет голови Львівської облради Ірини Гримак ,пославшись на карантинні обмеження

Журналісти «Наших Грошей» вважають відмову у зйомці перешкоджанням їхній роботі.

«Коронавірус не може бути причиною недопуску в кабінет одного журналіста для фотографування. Тим більше, що журналістка вакцинована і була б в масці», – каже Олександра Губицька.

Нагадаємо, у березні у робочому кабінеті нової голови Львівської обласної ради Ірини Гримак провели ремонт. Керуючий справами Львівської облради Руслан Кандибор запевняв ZAXID.NET, що на ремонт не витрачали бюджетних коштів – там лише зробили побілку, а меблі перенесли з інших кабінетів. Ремонтом, за словами Кандибора, займались працівники управління комунального господарства ЛОР.