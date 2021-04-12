У робочому кабінеті Ірини Гримак зробили побілку і замінили частину меблів

На ремонт у кабінеті голови Львівської обласної ради Ірини Гримак не витрачали бюджетних грошей. Ремонтні роботи у кабінеті провели працівники облради власними силами, зокрема, пофарбували стіни та перенесли меблі. У цьому ZAXID.NET запевнив керуючий справами Львівської облради Руслан Кандибор.

Про проведення ремонту у кабінеті голови Львівської обласної ради стало відомо в середині березня – про це повідомили кілька львівських політичних телеграм-каналів. Ремонт у кабінеті голови ЛОР почали обговорювати у соцмережах, зокрема те, що замість портрета Степана Бандери у ніші за робочим столом Ірини Гримак з’явилась зелена інсталяція. Змінили у кабінеті і частину меблів.

На інформаційний запит щодо ремонтних робіт у Львівській обласній раді ZAXID.NET відповіли, що ремонт у кабінеті Ірина Гримак проходив протягом 17-19 березня, а гроші з обласного бюджету на роботи не витрачались.

Керуючий справами Львівської облради Руслан Кандибор у телефонній розмові запевнив ZAXID.NET, що у кабінеті Ірини Гримак лише зробили побілку, а меблі перенесли з інших кабінетів. Ремонтом, за словами Кандибора, займались працівники управління комунального господарства ЛОР. Він також заявив, що зелена інсталяція, яка з’явилась на місці портрета Степана Бандери у кабінеті Ірини Гримак – це вазони, які раніше стояли на підвіконнях.

У кабінеті Ірини Гримак пофарбували стіни та замінили частину меблів (фото ZAXID.NET)

«Ми не наймали жодного підприємства, жодної фірми. Якщо ми щось робимо, то робимо це нашими господарськими силами. Наприклад, коли до мене в кабінет перенесли стіл, то ми нікого не наймали – це є наша господарська група і вони самі все носять. Це різнороби – слюсар, електрик, двірник тощо, які працюють в управлінні комунального господарства», – заявив Руслан Кандибор.

Як виявилось, облрада не купувала навіть фарби для побілки, стверджує Руслан Кандибор. «Я не бачив, щоб ми її закупляли. Не знаю, може, з дому принесли», – сказав він.