Колона, яку вінчає турул (містичний птах, один з ключових символів угорських націоналістів) біля замку Паланок у Мукачеві

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України через демонтаж турула у замку «Паланок», статую якого мерія Мукачева вирішила замінити гербом України. Угорський міністр заявив, що вважає знесення статуї турула у мукачівському замку «непотрібною провокацією» та вже звернувся з приводу цього до керівництва Закарпатської області.

Рішення демонтувати статую турула із бастіону замку «Паланок» виконком Мукачівської міськради схвалив на засіданні у четвер, 13 жовтня. Як зазначали ZAXID.NET у прес-службі Мукачівської міськради, наразі чітких термінів встановлення малого Державного Герба України на замку «Паланок» не встановлювали. Утім, того ж вечора у мережі з’явилися фото, де видно, що статую турула із бастіону Мукачівського замку демонтували. Разом з тим, офіційно Мукачівська міська рада про це нічого не повідомляла.

Як пише «Європейська правда» із посиланням на угорське InfoRadio, у п’ятницю, 14 жовтня, міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України через рішення виконкому Мукачівської міськради демонтувати з бастіону замку «Паланок» статую турула – містичного птаха, який є угорським національним символом: мерія вирішила замінити його на тризуб.

Петер Сійярто заявив InfoRadio, що вважає демонтаж турула у Мукачеві «непотрібною провокацією», а також сказав, що запросив українського посла в МЗС і вже звернувся з приводу демонтажу турула до голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, якого назвав «просто прекрасною людиною».

«Я впевнений, що він не усвідомлював цього, його здоровий глузд, його справедливий підхід повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації», – сказав Петер Сійярто, додавши, що що не має значення, хто влаштував «провокацію» з демонтажем турула, оскільки завдання Угорщини зараз – «стати на захист угорців Закарпаття».

Раніше про демонтаж турула у Мукачівському замку висловився і міністр з питань національної політики Угорщини Арпад Потапі: рішення про заміну турула українським тризубом він назвав «шокуючим і обурливим».

Нагадаємо, рішення про демонтаж турула із бастіону замку «Паланок» виконком Мукачівської міськради схвалив на засіданні у четвер, 13 жовтня: прес-сужба мерії повідомила, що статую турула, який є угорським національним символом, демонтують, а на його місці встановлять герб України.

У прес-службі Мукачівської міськради ZAXID.NET зазначали, що чітких термінів встановлення малого Державного Герба України на замку «Паланок» немає. Конкурс на виготовлення герба України Мукачівський історичний музей проводив ще у 2018 році. Чому демонтаж і встановлення проводять саме зараз, у мерії не уточнювали. Роботи з демонтажу турула та встановлення герба України на бастіоні проводитиме комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління».

Зазначимо, у першій половині XX століття турул використовувався прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині як важливий національний символ, популярний серед прихильників ідеї «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, які були дійсними до укладання Тріанонського договору, за яким Закарпаття входило до складу Угорщини.

Додамо, пам'ятник із турулом у замку «Паланок» встановили у 2008 році, ініціатором є виходець із Мукачева, угорський бізнесмен Імре Пак. Окрім цього, скульптура турула також є і на території замку в Ужгороді.