Відреставрований фасад надбрамного корпусу Золочівського замку

У Золочівському замку на Львівщині відреставрували надбрамний корпус. Пам’ятку архітектури національного значення пошкодило вибуховою хвилею від ракети, яку збили над Золочевом 14 червня.

Львівська національна галерея мистецтв повідомила, що внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею було пошкоджено підшивку даху і стелі, облущився тиньк на фасаді, пошкоджена штукатурка на площі 350 м2, пошкоджені дерев’яні рами вікон і дверей та вибито скло, порушено вузли кріплення конструктивних елементів та тимчасове покриття даху над вежею.

«Після проведення обстеження пошкоджених об’єктів спільно з працівниками проектної організації, адміністрація галереї розробила ряд заходів із відновлення в частині пошкодження конструкцій та елементів комплексу будівель. Станом на сьогодні всі заплановані ремонтні роботи завершено», – повідомили в Галереї мистецтв 8 листопада.

Фото надбрамного корпусу Золочівського замку до і після ремонтних робіт

Нагадаємо, 14 червня російські військові завдали ракетної атаки по Львівщині. Сили ППО збили крилату ракету над Золочевом, її уламки впали на територію місцевого цегельного заводу. Найбільше постраждало приміщення заводу, приватні будинки, шестеро людей отримали поранення.