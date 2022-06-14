Уламки російської ракети впали на території цегельного заводу у Золочеві

У вівторок, 14 червня, росіяни знову завдали ракетного удару по Львівщині. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили крилату ракету над Золочевом, її уламки впали на територію місцевого цегельного заводу. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих, серед них є дитина.

Близько 13:30 голова Львівської ОВА повідомив про роботу систем ППО на території області, мер Львова Андрій Садовий також підтвердив цю інформацію. За словами Максима Козицького, внаслідок роботи ППО вдалося збити одну російську ракету над Золочевом, проте є певні руйнування об'єкта цивільної інфраструктури.

Пізніше Козицький уточнив, що уламки російської ракети впали на територію Золочівського цегельного заводу. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина. Лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої важкості. Мер Золочева Ігор Гриньків додав, що, крім цегельні, пошкоджено комунальні та приватні будівлі, житлові будинки мешканців.

Також українська ППО збила російську ракету над Хмельниччиною. Уламки збитої ракети впали у полі, попередньо жертв чи руйнувань немає. Також ППО спрацювала по декількох ракетах у небі над Тернопільщиною.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, що у проміжку з 12:20 до 13:20 військові збили три крилаті ракети (імовірно «Калібр»), запущені по території України з акваторії Чорного моря.