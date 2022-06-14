У небі над Тернопільщиною українська ППО збила декілька російських ракет. Спеціалісти вже виїхали на місця вибухів, однак попередньо відомо, що жертв чи пошкоджень внаслідок падіння уламків немає.

Про вибухи на Тернопільщині у соцмережах повідомили близько 13:10 у вівторок, 14 червня, коли в області тривала повітряна тривога. Голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш попросив залишатись в укриттях та не публікувати фото з місця вибуху.

Близько 14:00 він повідомив, що українська ППО вдарила по декількох російських ракетах.

«За попередньою інформацією, щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Закликаю негайно йти в укриття під час повітряних тривог», – зазначив він.

Додамо, що також під час цієї ж повітряної тривоги сили ППО збили ракету над Львівщиною. Втім, цивільний об'єкт біля Золочева таки зазнав руйнувань.

Крім того, одну ракету збили в небі над Хмельниччиною. Уламки впали в полі та ніяких пошкоджень не спричинили.