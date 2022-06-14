Українська ППО збила російську ракету над Хмельниччиною. Уламки збитої ракети впали у полі, за попередньою інформацією, жертв чи руйнувань немає.

Про звуки вибухів на Хмельниччині повідомляли близько 13:20 у вівторок, 14 червня, коли на території всіх західних областей України тривала повітряна тривога. Згодом голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що спрацювала українська ППО.

«За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети», – повідомив він.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:40 до 13:50, у соцмережах також повідомляли про вибухи на Львівщині та Тернопільщини. Щодо Львівщини відомо, що ППО збила одну ракету, однак внаслідок атаки було частково пошкоджено цивільний об'єкт неподалік Золочева.

Що ж до Тернопільщини, то там сили ППО спрацювали одразу по декількох російських ракетах. Наразі спеціалісти виїхали на місця вибухів. За попередньою інформацією, жертв чи руйнувань внаслідок падіння ракет немає.