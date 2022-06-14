Уламки російської ракети впали у Калуському районі на Прикарпатті

Протиповітряна оборона збила російську крилату ракету, яка пролітала над територією Прикарпаття. Ракету знищили під час повітряної тривоги, що тривала у всіх західних областях України в обід вівторка, 14 червня. Інформацію про збиття ворожої ракети офіційно підтвердили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації.

Про збиття російської ракети над Івано-Франківщиною у вівторок, 14 червня, повідомила голова місцевої ОВА Світлана Онищук. Вона не назвала район, де сили ППО збили крилату ракету, однак місцеві ЗМІ повідомляють, що уламки збитої російської ракети зафіксували поблизу Калуша.

«Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету. На щастя, обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури», – зазначила Світлана Онищук.

У прес-службі Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердили збиття трьох російських крилатих ракет у вівторок, 14 червня. За даними прес-служби, ППО збили ракети у проміжку часу з 12:20 по 13:20. За попередньою інформацією, ракети (ймовірно, «Калібр» були запущені з акваторії Чорного моря.

«Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряне командування «Центр», дві – зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Додамо, під час сьогоднішньої повітряної тривоги сили ППО збили російські крилаті ракети у Хмельницькій області, на Львівщині та Тернопільщині. За попередніми даними, уламки від ракети, збитої на Хмельниччині, впали в полі, пошкоджень споруд немає. У Львівські області уламки ракети впали на територію цегельного заводу у Золочеві. Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед них є дитина. Окрім цегельні, внаслідок ракетного удару пошкоджено комунальні споруди та житлові будинки у Золочеві. На Тернопільщині ППО збила кілька російських ракет. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.