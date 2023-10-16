На сайті представлені природні та архітектурні принади Поділля

У понеділок, 16 жовтня, в Центрі Шептицького у Львові презентували проект «Тепле Поділля». Його автори оцифрували природну і культурну спадщину регіону на півдні Тернопільської області з мальовничими ландшафтами каньйонів Дністра і його приток. Проект візуалізували на виставці, яка триватиме до 29 жовтня.

Автори проекту створили сайт, на якому можна оглянути панорами долини Дністра, VR-тури архітектурних пам’яток, історичних міст Бучач, Коропець, Язлівець, Чортків та інших, печери, каньйони. Також на сайті запропоновані водні, пішохідні, велосипедні, автомобільні та спелеологічні тури з детальною програмою, геолокаціями, об’єктами, які варто оглянути по дорозі. На сайті є корисна інформація для туристів, де заночувати, поїсти, взяти на прокат велосипеди чи купити крафтову продукцію місцевих виробників.

Щоб детальніше ознайомити з інформацією, її відтворили на стендах для виставки. Усі стенди мають QR-коди з цифровими продуктами – віртуальними турами, новим сайтом та інформацією у Facebook.

«Для того, щоб дізнатися про цей унікальний регіон дистанційно і цілісно, ми вперше зібрали для вас усе найцікавіше на 32 виставкових стендах. Вони розповідають про окремі об’єкти (наприклад, печера Вертеба), групи об’єктів (малі історичні містечка), а також теми, які творять унікальність і особливість Теплого Поділля (наприклад, про пустельництво і культ святого Онуфрія, про пороми і судноплавство на Дністрі, про етнічні особливості чи відомих людей)», – пояснюють організатори.

Виставка триватиме до 29 жовтня. Після цього, 30 жовтня, її покажуть у Чорткові та інших громадах Поділля. Проект реалізує «Молодь – майбутнє України» з експертами Greenways Ukraine та студії Prostir 360 за підтримки Українського культурного фонду.