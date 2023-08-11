У Тернопільській області є два національні природні парки. Один з них охоплює мальовничі краєвиди Дністра та каньйону вздовж нього, інший розташований на півночі області, де Кременецькі скелі. У їхніх межах напрацювали пізнавальні маршрути, під час проходження яких можна познайомитися з історією краю, відпочити, відвідати водоспади, скелі, гірські місцини, сплавитися річкою та попити з джерела.

Раніше ZAXID.NET знайомив з маршрутами нацпарків Львівщини і Закарпаття. Сьогодні пропонуємо програму для відпочинку на Тернопільщині. Працівники національних парків та заповідників України напрацювали загалом 20 туристичних маршрутів безпечними регіонами України. Кожна програма дає корисні поради, контакти, готелі, ресторани з місцевими стравами. За допомогою цих рекомендацій можна спланувати собі самостійну мандрівку на вихідні або замовити супровід працівників парків. Усю інформацію зібрав сайт Wownature.

Національний природний парк «Дністровський каньйон»

Дністровський каньйон – один із найбільших у Європі, охоплює 1362 км протяжності Дністра. Найгарнішими краєвидами з високими скелями, печерами і водоспадами можна помилуватися на Тернопільщині, яка, крім Дністра, має каньйони ще кількох його приток – Золотої Липи, Стрипи, Джурина, Серету, Нічлави, Збруча. Скелі каньйону затримують сонячне тепло, тому влітку тут майже не буває дощів, а навесні зелень розпускається раніше.

Екотур національний парком «Дністровський каньйон» супроводжують мальовничі ландшафти: круті скелясті або заліснені береги заввишки до 200 метрів, печери і гроти, водоспади, мальовничі острови, пам’ятки природи, історії, архітектури, етнографії.

У парку можна пройти три екологічні стежки та два туристичні маршрути. А також помандрувати дводенною програмою:

1 день – еколого-туристична стежка «Устечко – Червоне – Нирків» (близько 6 км). Старт – в урочищі Червоне.

Джуринський водоспад (фото нацпарку)

Червоногородський (Джуринський) водоспад – найбільший рівнинний водоспад України висотою 16 м. Складається із двох каскадів, які шумлять на червоних пісковиках, у ньому можна купатися. Біля водоспаду є руїни млина ХІХ ст. та місцевої ГЕС, які колись працювали на водоспаді.

Руїни Червоногородського замку, пам’ятки ХVІІ ст., стоять на вершині пагорба. Колись замок виконував оборонну функцію, потім був резиденцією родини Понінських.

Червоногородський замок (фото нацпарку)

2 день

У другий день подорожі можна сплавитися туристичними катамаранами по Дністру (ділянка Заліщики — Городок, 14 км)

Краєвиди під час сплаву (фото нацпарку)

Після огляду панорами Заліщиків варто відвідати Хрещатицький монастир ХVІІ ст. біля джерела, багатого на іони срібла. Там є храм Іоанна Богослова XVIII ст., каплиця, печера.

Сплав по річці Дністер починається нижче автомобільного моста. На лівому березі є Обіжевський ботанічний заказник, в якому бережуть лісову лілію, підсніжники. Нижче за течією – урочище Стінка-Криве із скелястими берегами з кам’яними карнизами та велетенськими брилами, схожими на гриби. Сплав закінчується в селі Городок, навпроти якого в ХІ ст. було слов’янське поселення, а в ХІІ ст. – місто Василів, що згадується в Галицько-Волинському літописі. У Городку можна побачити краєвиди подільського степу на схилі Дністра, місце впадіння річки Серет у Дністер.

Сплав по Дністру (фото нацпарку)

У Заліщиках та неподалік також варто відвідати Палац Бруніцьких, вхід у Нижній парк, Музей трипільської культури печера Вертеба і печеру Кришталеву.

Національний природний парк «Кременецькі гори»

Національний парк «Кременецькі гори» – це гряда мальовничих заліснених пагорбів, які розкинулися на півтори тисячі км2. У парку та довкола є 7 музейних комплексів, 11 пам’яток архітектури національного значення, центри паломництва, цілюще джерело, собор.

Панорама Кременецьких гір (фото нацпарку)

У парку «Кременецькі гори» можна відвідати дві екологічні стежки, дев’ять еколого-туристичних маршрутів загальною протяжністю 30 км, чотири велосипедні маршрути протяжністю понад 240 км, дві еколого-освітні стежки.

Працівники нацпарку пропонують дводенну мандрівку довкола міста Кременець.

1 день . Можна проїхатися велосипедом за маршрутом у 50 км, який познайомить із природними й історичними пам’ятками парку.

Село Стіжок розкинулося поблизу однойменної гори. На її вершині колись було літописне місто, відоме завдяки опору монголо-татарській навалі. Найбільше село постраждало за часів Другої світової: у 1943 році його спалили. Про місце трагедії тепер нагадує капличка.

Данилова гора пов’язана із засновником Галицько-Волинського князівства князем Романом Мстиславовичем. Під час полювання на цих землях він отримав звістку про народження сина. За давнім звичаєм, князь заклав нове місто та назвав його на честь сина Данила, майбутнього короля, — Данилів град.

На вершині гори збереглася мурована Троїцька церква ХІІІ-XVI ст. З вершини проглядається чудовий краєвид на Кременецькі гори.

Гора Уніас – ще одна геологічна пам’ятка природи висотою 360 м. На вершині є велике плато, де було давньоруське городище ІХ-Х століть. Стежку на гору обладнано інформаційними стендами.

Музей просто неба «Табір військового округу Української повстанської армії “Волинь-Південь”». На цьому місці у 1942-1944 роках був військовий штаб одного з округів УПА. Командиром загону був Іван Климишин на псевдо Крук. Тут відтворені найвідоміші табірні об’єкти: штаб округу, клас старшинської школи, каплиця, криївка. На території музею можна відвідати військовий цвинтар.

2 день

Пішохідний еколого-туристичний маршрут «Замкова гора» (1,4 км) починається із центру Кременця. На вершині Замкової гори збереглися залишки потужної фортеці ХІІІ ст., одного з небагатьох укріплень, яке встояло перед монголо-татарською навалою. Звідти можна помилуватися панорамою міста, побачити збережену надбрамну вежу з готичним арковим проїздом та оборонними мурами.

Замкова гора у Кременці (фото ZAXID.NET)

Еколого-туристичний маршрут «До скель Словацького» (2 км) пролягає північно-західними околицями міста Кременець, охоплює лісове урочище «Гниле озеро».

Скелі Словацького – це стовпоподібні скелі (7-8 м заввишки і 5-6 м завширшки). На скелях росте граб, горобина, липа. За переказами, тут любив відпочивати польський поет Юліуш Словацький, який народився і деякий час жив у Кременці.

Маршрут пролягає через буково-соснове насадження. На маршруті на найвищій точці Кременецьких гір (408 м) можна побачити геодезичний знак – елемент дуги Струве. Майже двісті років тому їх встановлювали від найпівнічнішого міста Норвегії до Чорного моря на Одещині, щоб точно виміряти розмір і форму земної кулі.

Скелі Словацького (фото В. Ольшанського)

Еколого-туристичний маршрут «Стежками древнього Кременця» (2,6 км) пролягає містом і охоплює 4 об’єкти поруч із нацпарком.

Єврейське кладовище займає 2,5 га має понад п’ятсотрічну історію та нараховує до 12 тисяч поховань.

Джерело «Корито» – гідрологічна пам’ятка місцевого значення.

Кременецькі каменярні віком понад 500 років, в яких видобували каміння для фортечних мурів на Замковій горі, надгробків єврейського кладовища, міської забудови.

Козацький цвинтар, пов’язаний із подіями 1648 року та козачим штурмом Кременецького замку. На території цвинтаря нараховано 105 могил із хрестами та надгробками, три з яких схожі на бандуру чи кобзу.

Козацький цвинтар у Кременці

У місті можна відвідати Кременецький ботанічний сад, краєзнавчий музей та літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького.