Північне сяйво та метеоритний потік у Харкові

У ніч на вівторок, 13 серпня, українці з різних регіонів могли спостерігати рідкісне оптичне явище північного сяйва. Рожеве світло можна було спостерігати разом із метеорним потоком Персеїди, повідомили користувачі соцмереж.

Про оптичне явище, непритаманне для України, повідомили у соцмережах мешканці п’ятьох областей. Зокрема, північне сяйво помітили на території Львівської, Харківської, Дніпропетровської, а також Чернігівської та Сумської областей.

Погоднє явище тривало кілька хвилин. Зазначимо, це не єдина небесна подія за ніч – з 12 на 13 серпня українці могли спостерігати так званий «зорепад Персеїди» – метеорний потік, який відбувається щороку.

Науковий сайт SpaceWeatherLive повідомив, що напередодні Землю накрив потужний геомагнітний шторм, який спричинив явище у різних регіонах. Внаслідок шторму північне сяйво спостерігати також мешканці північних країн – Канади, Фінляндії, Норвегії тощо.

Зазначимо, зазвичай таке явище можна спостерігати на відстані 20-35° від магнітних полюсів Землі, а Україна перебуває на широті 52°-44°, що робить північне сяйво тут нетиповим явищем. Втім, лише за 2023 рік українці помітили погодне явище щонайменше тричі – у травні, квітні та листопаді 2023 року.