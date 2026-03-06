Завдяки біонічному протезу людина зможе бігати

Львівське ТМО придбало через систему Prozzoro 50 сучасних біонічних протезів коліна. Їхня загальна вартість становить понад 30 млн грн. Про це повідомили «Наші гроші», у пʼятницю, 6 березня.

Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» 24 лютого за результатами тендеру замовило у компанії ТОВ «Протез Суплай» мікропроцесорні протези коліна на 30,1 млн грн.

Йдеться про 50 біонічних колінних вузлів BrainRobotics Kneuro із мікропроцесорним керуванням. Вартість одного такого пристрою становить 602 тис. грн. Виробляє їх американська компанія BrainPortfolio Inc.

Ці пристрої є частиною сучасного протеза ноги для тих, хто втратив кінцівку вище коліна або в ділянці коліна чи кульшового суглоба. Біонічне коліно має вбудований мікропроцесор, який допомагає людині рухатися більш природно.

За допомогою спеціального додатка лікарі можуть налаштовувати роботу протеза під конкретного пацієнта, який важить до 150 кг. Завдяки цьому людина може не лише стояти та ходити, а й підійматися і спускатися сходами, рухатися по нахилах і навіть поступово починати бігати.

Батарея пристрою працює до п’яти днів без підзарядки. Колінний вузол також захищений від пилу і може витримати 30-хвилинне занурення у прісну воду глибиною до одного метра .

Закупівлю протезів профінансують із бюджету медичного об’єднання – за гроші, отримані від господарської діяльності лікарні.

У тендері взяла участь лише одна компанія – київське ТОВ «Протез Суплай». Фірму створили у серпні 2025 року. Вона є офіційним представником виробника протезів – американської компанії BrainPortfolio Inc.

Директором компанії є Павло Петрін. Засновником виступає громадська організація «Протез Фондейшн ЮА», яку заснували громадяни США Юрій Арашидзе та Яків Градінара.

Нагадаємо, що на базі Першого медоб'єднання Львова, до якого входять дві дорослі лікарні та одна дитяча, працює реабілітаційний центр Unbroken («Незламні»), де лікують ветеранів. Реабілітаційний центр працює у Львові з 2022 року.